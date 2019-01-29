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Богословская принесла в ЦИК мешок денег: в сети жестко шутят над видео

вторник, 29 января 2019, 13:40

Экс-депутат Верховной Рады Инна Богословская, намереваясь баллотироваться в президенты Украины, пришла в Центральную избирательную комиссию с черным пакетом, в котором принесла необходимый взнос для участия в выборах - 2,5 миллиона гривен наличными.

Соответствующее видео она опубликовала у себя в Instagram в Stories. Его тут же растиражировали пользователи в соцсетях.

На видео можно увидеть Инну Богословскую, которая сидит на стуле с лежащим возле нее большим черным пакетом с пачками денег. Политик развязывает пакет и демонстрирует на камеру тугие пачки наличных.

"Хотим простым людям показать, как это выглядит", - говорит она.

После этого Богословская начинает передавать пачки денег в кассу.

В сети тут же стали комментировать кадры.

Как сообщал "Апостроф", ранее Богословская рассказала о тосте Януковича, который его погубил.

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