Украинцы верят в победу Порошенко: соцопрос показал интересные цифры

Украинцы теряют веру в то, что Юлия Тимошенко способна стать следующим президентом Украины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Так, кроме традиционного опроса относительно электоральных симпатий, респондентам был задан и неожиданный вопрос.

В ходе исследования было предложено сделать свой прогноз относительно того, кто станет следующим президентом Украины (вопрос: "Скажите, а кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?").

Как показали результаты, больше всего украинцы верят в победу действующего президента Петра Порошенко. Об этом заявили 23,9% опрошенных. Вторым фаворитом является Владимир Зеленский, в победу которого верят 19,3% опрошенных.

В то же время, в победу Тимошенко верят лишь 13,2% респондентов.

В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно.