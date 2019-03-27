РУС. | УКР.

среда, 27 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 марта

14:10
Упоротяка: в сети высмеяли фото представленного в России талисмана Евро-2020
14:08
Убийство Гандзюк: появилось видео, как подозреваемый "сдает" топ-чиновника из Херсона
14:07
Федерация защиты прав водителей поддержала кандидата в президенты Деревянко
13:41
​В Украине появилась возможность следить за тратой денег на ремонт дорог: онлайн карта
13:39
Смертельное обрушение крыши в центре Киева: новые фото и видео с места трагедии
13:35
Где смотреть онлайн Гвоздик - Нгумбу: расписание трансляций
13:35
Бессмысленно подобранная одежда: поклонники не оценили модный образ Маши Ефросининой
13:28
Топ-чиновник Путина заявил о лунном заговоре США
13:08
В центре Киева обрушилась крыша: фото, видео и данные о пострадавших
13:00
MARUV объявила о первом сольном концерте в России
12:58
У Медведчука и Бойко возникла проблема из-за полета в Россию: заявление главы ГПУ
12:50
Итальянский футболист установил впечатляющий рекорд в квалификации Евро-2020
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Федерация защиты прав водителей поддержала кандидата в президенты Деревянко

среда, 27 марта 2019, 14:07

Кандидат в президенты Украины от партии «Воля» Юрий Деревянко и общественная организация «Международная федерация защиты прав водителей» подписали Меморандум о взаимодействии и поддержке.

Об этом сообщается на сайте политика.

Федерация объявила о поддержке кандидата, а Деревянко обязался выполнить условия Меморандума-договора, а в случае его невыполнения - добровольно подать в отставку с поста президента Украины.

Стороны договорились о сотрудничестве с целью отмены практики обвинения и привлечения к ответственности водителей в случае ДТП по надуманным умозаключениям полиции и суда и возвращения водителям презумпции невиновности.

Также стороны будут совместно работать над тем, чтобы водители имели возможности обжаловать судебные решения по дорожно-транспортным происшествиям в Верховном Суде и получали возмещение материального и морального вреда за неудовлетворительное состояние дорог, а также за нарушение нормативных сроков дорожно-ремонтных работ.

Председатель федерации Владимир Кушнир подчеркнул, что из всех кандидатов в президенты лишь Деревянко реально защищает права автомобилистов.

Меморандум-договор открыт для подписания другими общественными организациями, общественными деятелями, политическими партиями, отдельными политиками, депутатами всех уровней и всеми неравнодушными гражданами, которые готовы отстаивать права водителей как участников дорожного движения и стремятся к построению демократического правового общества.

Напомним, Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля.

Фотовзгляд

Все галереи
Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы в Украине: что обещают основные кандидаты в президенты

Без надежды на украинцев в России: почему голосование за рубежом грозит провалом

Движение к европейским ценностям: обращение к кандидатам в президенты

Бутерброды в Instagram и штурм YouTube: как кандидаты в президенты завоевывают молодежь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: