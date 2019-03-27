Федерация защиты прав водителей поддержала кандидата в президенты Деревянко

Кандидат в президенты Украины от партии «Воля» Юрий Деревянко и общественная организация «Международная федерация защиты прав водителей» подписали Меморандум о взаимодействии и поддержке.

Об этом сообщается на сайте политика.

Федерация объявила о поддержке кандидата, а Деревянко обязался выполнить условия Меморандума-договора, а в случае его невыполнения - добровольно подать в отставку с поста президента Украины.

Стороны договорились о сотрудничестве с целью отмены практики обвинения и привлечения к ответственности водителей в случае ДТП по надуманным умозаключениям полиции и суда и возвращения водителям презумпции невиновности.

Также стороны будут совместно работать над тем, чтобы водители имели возможности обжаловать судебные решения по дорожно-транспортным происшествиям в Верховном Суде и получали возмещение материального и морального вреда за неудовлетворительное состояние дорог, а также за нарушение нормативных сроков дорожно-ремонтных работ.

Председатель федерации Владимир Кушнир подчеркнул, что из всех кандидатов в президенты лишь Деревянко реально защищает права автомобилистов.

Меморандум-договор открыт для подписания другими общественными организациями, общественными деятелями, политическими партиями, отдельными политиками, депутатами всех уровней и всеми неравнодушными гражданами, которые готовы отстаивать права водителей как участников дорожного движения и стремятся к построению демократического правового общества.

Напомним, Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля.