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Кандидат в президенты Деревянко победил в финале теледебатов своих соперников

пятница, 29 марта 2019, 15:03

Кандидат в президенты от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко стал победителем финальной программы "неДебаты" на телеканале ZIK, получив 50,28% голосов телезрителей.

Об этом сообщила пресс-служба политика.

Участие в финальной программе также приняли победители предыдущих программ кандидаты в президенты Куприй, Богословская, Балашов, Каплин и Бессмертный.

В первом туре участники выбирали себе тему дебатов методом жеребьевки. В частности, темами программы стали: пенсионное обеспечение, цена на газ, борьба с коррупцией и две темы "джокеры".

Деревянко заявил, что выступает за то, чтобы забрать у олигархов монополию на экономику. "Нужно внедрить конкуренцию на всех рынках, чтобы зашли международные компании и инвестировали в Украину, контроль над государственными монополиями как облэнерго и облгазы. Монополии не могут использоваться для грабежа людей, дискриминаци. потребителей. Должна быть легализация всех видов экономической деятельности, защита права собственности на основе современных технологий. Также мы должны внедрить либеральную налоговую реформу, когда налоговая система будет стимулировать экономику", - сказал политик.

Деревянко также выступает за то, чтобы забрать у олигархов монополию на СМИ.

"Интернет должен быть во всех уголках страны, люди должны иметь возможность получить любую информацию, а не какую запихивают" через телевидение", - сказал кандидат в президенты.

Юрий Деревянко также убежден, что государство должно быть сервисом, а чиновник - менеджером. Люди должны получать любые услуги (зарегистрировать бизнес, получить справку и т.д.) через свой электронный кабинет.

Так же Деревянко выступает за электронное голосование, которое даст возможность всем украинцам, где бы они ни находились, голосовать. "И не раз в 5 лет, а гораздо чаще, по общегосударственным (несколько раз в год) и местным вопросам (несколько раз в месяц). Так это работает в Швейцарии. Так же - отозвать депутатов и чиновников, внедрить четкую процедуру импичмента президента" , - заявил Деревянко.

Он заявил, что люди должны жить в безопасной стране.

"Для меня безопасная страна - это когда дети идут в школу, или гулять - и мы знаем, что с ними все хорошо. А в случае если что-то произошло - правоохранительные органы быстро придут на помощь. Безопасная страна - это мирное небо над головой, сильная армия, право на защиту своей жизни с помощью огнестрельного оружия", - сказал политик.

Деревянко призвал украинцев голосовать на выборах не за "проходных", которых все навязывают, а за свои собственные убеждения, ценности и идеи.

"Нам все время навязывают "проходных". Те же люди уже 10 лет, они были у власти, могли что-то сделать, и что? Вы не увидите меня на центральных СМИ, потому что они под олигархами, а я открыто говорю о том, что они грабят страну, выживают людей отсюда и ставят своих президентов, имеют свои фракции в парламенте. Мы должны голосовать за идеи, которые хотим воплотить в стране. Не надо быть как все, а наконец голосовать за стремление изменить страну", - призвал Деревянко.

В третий тур финала Юрий Деревянко вышел с кандидатом Геннадием Балашовым, которого победил с результатом 50,28% голосов зрителей.

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