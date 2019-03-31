Что происходит в штабе Тимошенко: эксклюзивные фото

В штабе кандидата в президенты Юлии Тимошенко продолжают готовиться к оглашению первых результатов голосования.

Как передает корреспондент "Апострофа", помещение оформлено в патриотическом стиле – сине-желтом цвете.

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В штаб постепенно подтягивается все больше людей. Собравшихся ждут разнообразные угощения – печенье, кексы, различные закуски и вино.

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Тем временем депутаты от "Батькивщины" заявляют о фальсификациях и говорят, что в случае чего готовы опротестовывать результаты.

А пока все ждут данных экзит-полов, которые будут после 20.00.

Напомним, в сети ведут трансляцию, как украинцы голосуют за президента страны.

Как сообщал "Апостроф", директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, что должен сделать новый президент за первые 100 дней. Он подчеркнул, что следует сосредоточится на главном.

О том, как готовятся к объявлению результатов голосования у Владимира Зеленского читайте здесь: Вино, вкусности и пинг-понг: появились новые фото из штаба Зеленского.