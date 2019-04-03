У одного из кандидатов в президенты зафиксировали массовую накрутку голосов

В Мангушском районе Донецкой области были зафиксированы признаки фальсификации результатов выборов президента в первом туре голосования, правоохранители уже начали проверку.

Об этом уведомили на сайте Национальной полиции в Донецкой области.

Так, члены местной территориальной избирательной комиссии обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. По их данным, информация, переданная в Центральную избирательную комиссию относительно распределения голосов, не совпадает с данными на сайте ЦИК. В частности, разница в пользу одного из кандидатов в президенты на сайте увеличена в 9 раз.

Нацполиция внесла указанный факт в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения по ст.158 УК Украины - "Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов".

Правоохранители занимаются поиском лиц, причастных к фальсификациям.

Как сообщал "Апостроф", 1 апреля глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о десятках уголовных производств, открытых по итогам прошедшего накануне первого тура президентских выборов. По его словам, после голосования было открыто 61 расследование по делам, связанным с нарушением избирательного законодательства.