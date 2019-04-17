Армагеддон VS Зешибись: Тимошенко записала видеообращение к украинцам

Украинцы должны осознать, что единство нации значительно важнее, чем результаты выборов президента.

Об этом в видеообращении заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Именно наше единство, а не выборы президента, - залог того, что в стране все будет хорошо", - убеждена она.

Тимошенко выразила обеспокоенность тем, что люди вокруг ссорятся из второго тура выборов.

"Одни пугают, что после 21 апреля наступит Армагеддон. Другие - что все будет "зешибись". Но друзья, не будет ни первого, ни второго. После 21 апреля наступит 22 апреля. А отношения людей будут разрушены. Нам надо вернуться с политической войны. Прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни", - подчеркнула политик.

Она добавила, что Украина уже состоялась как независимое государство, а потому "никакие выборы у нас этого не заберут".

"Мы уже доказали, что можем противодействовать и противостоять любым режимам. Будьте спокойны. Я верю, что у нас все будет хорошо. Я верю, что мы сможем использовать те изменения, которые сейчас состоятся в нашей стране", - подытожила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее опрос КМИС показало, что Порошенко неожиданно начал догонять Зеленского, хотя все еще существенно проигрывает ему во втором туре.