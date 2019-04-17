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На Западе пояснили, чем для Зеленского опасен поворот к России

среда, 17 апреля 2019, 09:32
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский должен заверить своих избирателей в том, что он будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, украинские ценности и не уступит любым требованиям России.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Кремер.

"Отношения с Россией - это один из главных вопросов. Зеленский говорит о прямых переговорах с Владимиром Путиным. Путин является российским лидером уже в течение 19 лет, и делает вид, что знает, что делает. Он не идеален, наломал дров в Украине и, очевидно, не понимает эту страну. Но подход Зеленского к России будет одним из важнейших вопросов. Он должен заверить, что будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, украинские ценности и не уступит любым требованиям России", - сказал эксперт.

По словам Кремера, люди выйдут на улицы, если Зеленский попытается осуществить какой-либо поворот к России.

"Думаю, пока рано говорить, это откроет двери для россиян. Я бы хотел дать Зеленскому шанс, если он победит, наработать стратегию и придерживаться ее. Надеюсь, что все украинцы поддержат того, кто победит на выборах, и признают, что успех следующего президента, кто бы им ни стал, означает успех страны", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Зеленский может спровоци­ровать протесты при одном условии - Дэвид Кремер

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