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Журналисты показали интересных гостей, навещавших Коломойского перед вторым туром: фото и видео

четверг, 18 апреля 2019, 08:50
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Накануне второго тура президентских выборов в Украине к олигарху Игорю Коломойскому в Израиль прилетали известные в стране политики и бизнесмены.

Как говорится в расследовании программы "Схемы", между первым и вторым туром выборов офис Коломойского в деловом районе Герцлии посетили люди, близкие к окружению кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Так, здесь побывал генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко и бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич.

Кроме того, к Коломойскому после первого тура прилетали бизнесмен условной группы "Приват" Михаил Киперман, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, народные депутаты Виталий Хомутынник, Андрей Шипко Сергей Левочкин, экс-министр Эдуард Ставицкий, мэр Харькова Геннадий Кернес и бизнесмен Павел Фукс.

Сам олигарх подтвердил, что к нему приезжали гости из Украины. По его словам, с депутатами он решали вопросы по бизнесу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что рейтинг самых богатых украинцев возглавил бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого оценили в 8 миллиардов долларов.

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