Жена Зеленского назвала его главные недостатки

Супруга кандидата в президенты Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала о том, какие недостатки есть у ее мужа.

Как сообщила она в интервью "Апострофу", Зеленский бывает рассеянным.

"Бывает, много всего планирует, может на день запланировать с десяток встреч и еще пытаться на них все успеть, хотя это физически невозможно. Еще он трудоголик. Он не умеет расслабляться, кажется, что он такой веселый, балагур, но когда мы едем на отдых, то только день на третий его отпускает, и он может посмотреть вокруг и не быть в напряженном состоянии", - отметила Елена Зеленская.

По ее словам, особенно рассеянный он в бытовых вопросах.

"Он не знает, где что лежит, постоянно все ищет. Раньше у него вообще не было ключей от квартиры, и только в прошлом году мы их ему дали, потому что он поздно приходит, чтобы в дверь не звонил (смеется). И теперь он эти ключи ищет каждый день", - добавила она.

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