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ЦИК обработала более 30% бюллетеней: какой разрыв между Зеленским и Порошенко

понедельник, 22 апреля 2019, 02:04
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ЦИК обнародовала предварительные результаты президентских выборов в Украине, обработав более 30% бюллетеней.

Эти данные появились на сайте Центризбиркома.

Так, по данным на 2.01 ЦИК обработала 36,91% бюллетеней. Исходя из этих данных, Владимир Зеленский более чем в три раза увеличил свой разрыв над Петром Порошенко.

В частности, у Владимира Зеленского 73,34% голосов, а у Петра Порошенко – 24,32%.

Отметим, что согласно данным экзит-полов, на выборах побеждает Владимир Зеленский. За него, по данным экзит-полов, проголосовали 73,0% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 25,5%. Еще 1,5% украинцев испортили свои бюллетени.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто уже поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.

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