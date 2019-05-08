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В США объяснили, зачем Путин устроил Зеленскому "сюрприз" с паспортами

среда, 08 мая 2019, 22:22
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Принятием указа о введении упрощенного порядка получения российских паспортов на оккупированном Донбассе, президент России Владимир Путин хотел проверить на прочность победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского.

В этом уверен представитель США по Украине Курт Волкер, передает ВВС.

"Было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского. Но с другой стороны, если это действительно будет так и поможет выполнить Минские соглашения, я не думаю, что кто-то стал бы возражать. В конечном счете, мы хотим, чтобы жители Донбасса жили в безопасности, чтобы там была восстановлена экономика, чтобы они имели возможность заботиться о себе и своих семьях, чтобы государство там предоставляло все необходимые услуги и чтобы люди вернулись к нормальной жизни", - сказал он.

Волкер выразил уверенность в том, что в ближайшее время такой сценарий вполне возможен.

"Это, безусловно, может произойти, в этом нет сомнений. Но это потребует от России вывести свои войска и чтобы прекратилось существование так называемых самопровозглашенных республик, чтобы была восстановлена нормальная работа украинских муниципальных структур. Украинцы должны выполнить свою часть, что подразумевает соблюдение перемирия, хотя сейчас им это сложно выполнить, поскольку по ту сторону линии фронта воюет Россия; провести амнистию по отношению к тем, кто совершил преступления, которые являются частью этого конфликта; должны пройти местные выборы; а территориям должен быть присвоен особый статус, как это и сказано в Минских соглашениях", - уточнил дипломат.

Как сообщал "Апостроф", ранее Волкер сделал эмоциональное заявление об Украине.

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