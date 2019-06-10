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Изменения за сто дней: Тимошенко предложила создать "коалицию действий" в парламенте

понедельник, 10 июня 2019, 11:12
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"Батькивщина" готова объединиться в сильную коалицию с новым президентом и вместе сделать так, украинцы почувствовали изменения за 100 дней.

Об этом председатель партии Юлия Тимошенко заявила во время XIV съезда партии, который состоялся 10 июня в Киеве.

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом и с другими демократическими проевропейскими силами. Мы готовы предложить новой коалиции план действий и сделать все, чтобы он стал реальностью", - сказала она.

По ее словам, Украине нужна "коалиция действий" – "не перемен, не обещаний, а коалиция действий".

Тимошенко уверена, что разработанный лучшими отечественными специалистами "Новый курс Украины" станет основой коалиционного соглашения для сторонников перемен в новом парламенте. Это позволит дать реальный результат уже за 100 дней, убеждена политик.

"Мы идем на выборы не только с четкой программой, но и с программой на 100 дней", - сказала глава партии и отметила, что эта программа будет действовать, как календарь, чтобы люди могли отметить все изменения.

Лидер "Батькивщины" также рассказала о результатах, которые должны быть за 100 дней.

"Остановка падения экономики, прекращение террора над предпринимателями, сведение к минимуму коррупции, потому что мы планируем принять новый налоговый кодекс. Мы сделаем все, чтобы в эти 100 дней началась масштабная перестройка денежно-кредитной политики. Мы положим конец кредитам по 20% годовых, положим конец недоступности кредитов для нашей экономики. Поднять пенсии и зарплаты, пересмотреть бюджет, вернуть молодежи то, что у них забрали, - пособие на ребенка. В эти 100 дней мы примем закон о страховой медицине. Это наши неотложные первоочередные действия", - подытожила лидер "Батькивщины".

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