Партия Ляшко показала список на выборы в Раду

В понедельник, 10 июня, в парке имени Шевченко в Киеве "Радикальная партия" провела съезд, на котором объявила об участии в выборах Верховной Рады.
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".
На съезде партии была объявлена первая двадцатка избирательного списка партии.
- Олег Ляшко, лидер Радикальной партии
- Виктор Галасюк, депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства
- Андрей Лозовой, депутат Верховной Рады
- Инга Маковецкая, замглавы Черновицкого облсовета
- Иван Савка, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
- Олег Аверьянов, депутат Верховной Рады
- Сергей Скуратовский, депутат Верховной Рады
- Дмитрий Линько, депутат Верховной Рады
- Алена Кошелева, депутат Верховной Рады
- Виктор Вовк, депутат Верховной Рады
- Алексей Ленский, депутат Верховной Рады
- Георгий Логвинский, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
- Валерия Заружко, депутат Верховной Рады
- Олег Куприенко, депутат Верховной Рады
- Денис Силантьев, бывший пловец, депутат Верховной Рады
- Владимир Кравценюк
- Сергей Свисталюк
- Александр Качур
- Татьяна Зеленко
- Сергей Крамаренко
Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее Святослав Вакарчук назвал первую двадцатку списка партии "Голос".
Также стало известно, кто пойдет на парламентские выборы в команде Порошенко.
Помимо этого, был опубликован список партии "Слуга народа".