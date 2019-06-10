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Партия Ляшко показала список на выборы в Раду

понедельник, 10 июня 2019, 12:45
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В понедельник, 10 июня, в парке имени Шевченко в Киеве "Радикальная партия" провела съезд, на котором объявила об участии в выборах Верховной Рады.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

На съезде партии была объявлена первая двадцатка избирательного списка партии.

  1. Олег Ляшко, лидер Радикальной партии
  2. Виктор Галасюк, депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства
  3. Андрей Лозовой, депутат Верховной Рады
  4. Инга Маковецкая, замглавы Черновицкого облсовета
  5. Иван Савка, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
  6. Олег Аверьянов, депутат Верховной Рады
  7. Сергей Скуратовский, депутат Верховной Рады
  8. Дмитрий Линько, депутат Верховной Рады
  9. Алена Кошелева, депутат Верховной Рады
  10. Виктор Вовк, депутат Верховной Рады
  11. Алексей Ленский, депутат Верховной Рады
  12. Георгий Логвинский, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
  13. Валерия Заружко, депутат Верховной Рады
  14. Олег Куприенко, депутат Верховной Рады
  15. Денис Силантьев, бывший пловец, депутат Верховной Рады
  16. Владимир Кравценюк
  17. Сергей Свисталюк
  18. Александр Качур
  19. Татьяна Зеленко
  20. Сергей Крамаренко

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее Святослав Вакарчук назвал первую двадцатку списка партии "Голос".

Также стало известно, кто пойдет на парламентские выборы в команде Порошенко.

Помимо этого, был опубликован список партии "Слуга народа".

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