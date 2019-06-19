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Бывший командир "Азова" зарегистрирован мажоритарщиком в Киеве

среда, 19 июня 2019, 18:51
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Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин, который ранее руководил "Национальным Корпусом" на Востоке страны, получил удостоверение кандидата в народные депутаты.

Сам Жорин подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook, где выложил видео на котором демонстрирует удостоверение кандидата в нардепы и говорит о том, что он принял решение идти на выборы по 217 округу в Киеве. По его словам, у него есть команда единомышленников и план действий.

В ЦИК уточнили, что Максима Жорина зарегистрировали на 217-м избирательном округе города - Оболонский район столицы. Именно по этому избирательному округу в 2014 году в нардепы избрали основателя полка "Азов" Андрея Белецкого.

Максим Жорин - киевлянин, по специальности инженер, участник АТО, имеет наградное оружие и награду "За отвагу в службе", лейтенант запаса, общественный деятель.

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