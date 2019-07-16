Кто пройдет в новую Раду: эксперт рассказал о жаркой битве "лузеров"

Стали известны самые отстающие в парламентской гонке.

Их в колонке на "Апострофе" назвал политический эксперт Игорь Петренко.

Менее чем за неделю до голосования стабильно непроходимыми остаются "Сила и Честь", "Гражданская позиция", "Радикальная партия", "Украинская стратегия" и "Свобода". И даже союз "юного орла" Михаила Поплавского и секс-символа украинской эстрады Олега Винника не может вывести в "верховную лигу" Аграрную партию Украины.

Кроме того, эксперт уточнил, что в плеяде "непроходимых" тоже идет интересная борьба. К примеру, Гриценко и Ко активно взялись дискредитировать Смешко и его партию, продвигая тезисы, что он агент ФСБ, задача которого заключается в уничтожении украинской государственности. Гройсман главным объектом противостояния выбрал Тимошенко и пытается получить себе электоральные баллы противопоставлением Леди Ю, таким образом переманивая на свою сторону патерналистический электорат. Олег Ляшко в этой кампании занимает нишу статиста, точнее VIP-агитатора Петра Порошенко, подыгрывая ему в теме "реванша". Также поддакивают Порошенко и националисты, которые несмотря на объединение не смогли предложить ничего нового и интересного своему избирателю, которого активно ангажировал пятый президент Украины.

Подробнее о парламентских выборах, читайте в материале "Апострофа": "Санта Барбара" на выборах в Верховную Раду: как "темные лошадки" борются с "хромыми утками".