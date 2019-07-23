Подсчеты голосов от ЦИК: по 207 округу Черниговщины лидирует Рыбаков

На сайте Центризбиркома появились предварительные данные относительно подсчета голосов на выборах по одномандатным округам Черниговской области на внеочередных парламентских выборах.

Об этом пишет "Обозреватель".

Согласно подсчетам, по 205 округу уверенно лидирует Олег Семинский, по 206-м – Антон Поляков. Интересным оказался округ № 207, где по данным ЦИК лидирует самовыдвиженец Игорь Рыбаков.

При этом, согласно данным экзит-пола, который проводили в 207 округе, Игорь Рыбаков побеждает с показателем 27,9% голосов избирателей.

Вторым идет Максим Зуев с показателем 25,4% и на третьем месте – бывший народный депутат от этого округа Анатолий Евлахов (21,3% голосов).

В 208 округе уверенную победу получает самовыдвиженец Валерий Давиденко. На втором месте – Антон Панченко. В 209 округе с небольшим отрывом лидирует Валерий Зуб. На втором месте – Александр Кодола. Тройка лидеров в 210 округе – Борис Приходько, Сергей Коровченко и Дмитрий Пахомов.