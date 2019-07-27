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Снова наступили на грабли: появилась меткая фотожаба на выбор украинцев

суббота, 27 июля 2019, 04:26
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В сети показали яркую фотожабу на результаты парламентских выборов в Украине.

Соответствующую карикатуру опубликовали в группе Мемчики та Смішні Картинки Українською в Facebook.

"Даже Доктор Стрэндж бессилен против украинских граблей", - говорится в подписи к фотожабе.

В сети тут же стали комментировать карикатуру.

"Собственно это опыт. Без ошибок никак. Главное есть сплоченная небольшая часть, которая готова включаться. А она сейчас есть", - пишут в сети.

Как сообщалось, ранее появилась пикантная карикатура на политиков в Украине.

Также в сети меткой карикатурой показали реальное отношение россиян к украинцам.

Подробнее об опасности прохождения в Верховную Раду некомпетентных депутатов, читайте в материале "Апострофа": "Сценарий ЗЭН": Путин получил в Украине то, что желал, но Зеленский может все исправить.

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