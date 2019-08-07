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Переобулся в воздухе: журналисты раскрыли интересные подробности о "слуге народа" из Харькова
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Переобулся в воздухе: журналисты раскрыли интересные подробности о "слуге народа" из Харькова

среда, 07 августа 2019, 15:26
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Журналисты обнаружили, что победитель на выборах в Верховную Раду Украины в 170 округе в Харькове Андрей Одарченко выделял деньги на счет партии "Наши" Евгения Мураева.

Об этом говорится в расследовании издания "Схемы".

Так, в отчете партии "Наши" на сайте НАПК можно найти запись о том, что Одарченко вносил два транша для партии Мураева на сумму 198 500 гривен.

На выборах за Одарченко отдали свои голоса 31 тысяча избирателей. Ближайший его конкурент набрал на 10 тысяч голосов меньше.

Андрей Одарченко - декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли. Он владел рядом компаний по управлению и арендой имущества в Харькове. Ранее журналисты сообщали, что он имеет связи через бизнес отца с чиновником режима Януковича Вадимом Слюсаревым, который на время выборов стал "теневым куратором" партии "Слуга народа".

В комментарии СМИ Одарченко заявил, что дружит со Слюсаревым, однако "никаких установок по поводу работы в Верховной Раде" тот ему не давал.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что 7 августа, в офисе партии "Слуги народа" состоится распределение депутатов по группам в будущей фракции.

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