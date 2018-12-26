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Разрешить ситуацию на Донбассе можно только в четырехстороннем формате - Гриценко

среда, 26 декабря 2018, 14:04

Разрешить ситуацию с оккупированным Донбассом можно только в формате четырехсторонних переговоров, участниками которых станут Украина, США, представители Европейского Союза и Россия.

Об этом в эфире канала "Наш" сказал Анатолий Гриценко.

"Мы все понимаем, что если кто-то скажет, что решит этот вопрос завтра, то это неправда. Мы понимаем, насколько ситуация сложная. Каким образом будем искать решение? Формат будет четырехсторонний. Если кто-то считает, что можно поехать к Путину и договориться, иллюзий нет. Не будет такого", - сказал он.

Гриценко считает, что на двусторонней основе слабея страна может договариваться с сильным агрессором только об условиях капитуляции.

"Украина не будет сдаваться и будет достигать достойных условий. Поэтому надо четырехсторонний формат, где должны быть США и Европа. Состав можно обсуждать. Или это будут и дальше Германия и Франция, или официальные представители ЕС плюс Великобритания как подписант Будапештского меморандума", - говорит политик.

По его мнению, только с участием двух мощных игроков - США и ЕС, которые будут фиксировать все, о чем договорились, и имеют возможность влиять, есть надежда на разрешение конфликта в ближайшие несколько лет.

Напомним, ранее Анатолий Гриценко рассказал о своем участии в международной группе по урегулированию вопросов Донбасса и Крыма.

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