РУС. | УКР.

четверг, 7 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 марта

12:28
Брэд Питт недоволен тем, как Джоли воспитывает детей
12:27
В Харькове вынесли жесткий приговор убийцам профессора и его сына: фото
12:25
Челси - Динамо: прогноз экспертов на матч Лиги Европы
12:25
8 марта с салом: в сети показали фото необычного лакомства в украинском супермаркете
12:21
Буду ждать, пока не умру: Узелков рассказал о страданиях после развода
12:14
Украинцев предупредили о росте цен на продукты: названы причины и цифры
12:11
Где-то улыбается распятый мальчик: россияне бурно обсуждают введение в РФ штрафов за фейки
12:09
Зенит - Вильярреал: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
12:09
Тимошенко побывала на встрече с заместителем Госсекретаря США: фото
11:56
"Динамо" надолго осталось без звездного новичка: появилось важное уточнение
11:52
Выплакал все глаза: звезду "Игры престолов" шокировала концовка сериала
11:43
Где смотреть онлайн Валенсия - Краснодар: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко побывала на встрече с заместителем Госсекретаря США: фото

четверг, 07 марта 2019, 12:09

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко побывала на встрече с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом.

Соответствующее фото опубликовала пресс-служба партии.

"Благодарю вас за нашу встречу, за то, что вы приехали в Украину в такой сложный момент. Соединенные Штаты Америки - это не просто наши друзья, народ, которой бок о бок с нами развивает демократию в стране. Поэтому мы можем говорить откровенно о ситуации в Украине как стратегические партнеры", - подчеркнула Тимошенко.

Прежде всего речь шла о ситуации на Востоке Украины и в аннексированном Крыму.

Лидер "Батькивщины" призвала к усилению санкций против страны-агрессора России и подчеркнула, что Крым должен быть возвращен Украине, но при этом ее команда не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину.

Она подчеркнула необходимость - при сохранении Минского формата переговоров - параллельного введения новых переговоров о прекращении войны в Донбассе в рамках нового формата "Будапешт плюс".

Тимошенко поблагодарила США за помощь, оказываемую нашей стране в борьбе за мир, независимость и территориальную целостность Украины. Она также рассказала заместителю Госсекретаря о политической и социально-экономической ситуации в нашей стране и о ходе внедрения реформ, в частности борьбе с коррупцией.

"Украинский народ заслуживает самых высоких оценок, но ему фатально не везет с властью. Сегодня власть Украины погрязла в коррупции. К этому же используются деньги, которые идут на армию. Это страшная коррупция в тот момент, когда мы пытаемся противостоять российской агрессии, в то момент, когда граждане, едва выживая в сложных экономических условиях, платят налоги на армию. Теперь весь народ Украины знает, что высшее руководство государства использует эти деньги в своих коррупционных целях, и это касается всех сфер жизни", - сказала Тимошенко .

Председатель партии отметила, что Украине нужны фундаментальные изменения в экономике.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Война без войны: зачем Украина запрещает российских наблюдателей

Россия еще не сдалась в Украине и ждет выборов – европейский эксперт

Россия еще не сдалась в Украине: в чем опасность вмешательства в выборы

У российских элит в голове нет чипа, который программирует понимание, что Украина - отдельное государство

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: