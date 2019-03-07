Тимошенко побывала на встрече с заместителем Госсекретаря США: фото

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко побывала на встрече с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом.

Соответствующее фото опубликовала пресс-служба партии.

"Благодарю вас за нашу встречу, за то, что вы приехали в Украину в такой сложный момент. Соединенные Штаты Америки - это не просто наши друзья, народ, которой бок о бок с нами развивает демократию в стране. Поэтому мы можем говорить откровенно о ситуации в Украине как стратегические партнеры", - подчеркнула Тимошенко.

Прежде всего речь шла о ситуации на Востоке Украины и в аннексированном Крыму.

Лидер "Батькивщины" призвала к усилению санкций против страны-агрессора России и подчеркнула, что Крым должен быть возвращен Украине, но при этом ее команда не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину.

Она подчеркнула необходимость - при сохранении Минского формата переговоров - параллельного введения новых переговоров о прекращении войны в Донбассе в рамках нового формата "Будапешт плюс".

Тимошенко поблагодарила США за помощь, оказываемую нашей стране в борьбе за мир, независимость и территориальную целостность Украины. Она также рассказала заместителю Госсекретаря о политической и социально-экономической ситуации в нашей стране и о ходе внедрения реформ, в частности борьбе с коррупцией.

"Украинский народ заслуживает самых высоких оценок, но ему фатально не везет с властью. Сегодня власть Украины погрязла в коррупции. К этому же используются деньги, которые идут на армию. Это страшная коррупция в тот момент, когда мы пытаемся противостоять российской агрессии, в то момент, когда граждане, едва выживая в сложных экономических условиях, платят налоги на армию. Теперь весь народ Украины знает, что высшее руководство государства использует эти деньги в своих коррупционных целях, и это касается всех сфер жизни", - сказала Тимошенко .

Председатель партии отметила, что Украине нужны фундаментальные изменения в экономике.