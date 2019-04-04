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НАТО празднует юбилей: Яценюк напомнил о важности членства Украины в Альянсе

четверг, 04 апреля 2019, 10:26

Интеграция Украины в НАТО – необратимый процесс, который обеими сторонами был успешно запущен.

Об этом сообщил лидер партии "Народный фронт" и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Facebook, в своем заявлении, приуроченном к 70-й годовщине альянса.

"Украина должна получить ускоренную процедуру получения членства в НАТО. Дайте нам план действий, - и мы выполним его", - сообщил политик.

Яценюк напомнил о роли НАТО в восстановлении Европы и пошаговой победе над "советской империей" в "холодной войне", сразу после создания альянса 4 апреля 1949 года по инициативе президента США Гарри Трумэна.

"Альянс стал гарантом быстрого восстановления и успешного развития послевоенной Европы", - отметил политик.

Также бывший украинский премьер отметил и миротворческие методы НАТО, которые позволили снизить опасность возникновения внутренних конфликтов в государствах на долгие годы.

"Альянс принимал страны, имели нерешенные территориальные споры и помогал решать эти споры мирным путем… НАТО - это свобода и мир", - подчеркнул Яценюк.

Он обратил внимание на официальные данные опросов, показывающих, что вступление Украины в НАТО поддерживает большинство украинцев.

"Украина должна получить ускоренную процедуру получения членства в Альянсе. Дайте нам план действий, - и мы выполним его… Евроатлантическая интеграция Украины - безальтернативный необратимый процесс", - отметил политик.

По мнению Арсения Яценюка, НАТО должно быть заинтересовано в Украине ровно также, как и Украина в НАТО.

"Вступление Украины необходимо не только нам, но и самому Альянсу. Это - единственный путь утверждения мира и безопасности на европейском континенте", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

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