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У Порошенко рассказали, как Путин посылал его на три буквы

четверг, 11 апреля 2019, 21:03

Встречи и переговоры президента Украины Петра Порошенко с главой России Владимиром Путиным иногда доходили до обмена нецензурными выражениями.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" рассказал представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

"Когда были острые моменты, когда они встречались, были первые переговоры, то Порошенко его матом посылал, просто на три буквы, а Путин его матом посылал. И, когда один на один, там такие крики были, что "пошел ты" и "пошел ты", и так далее. Мне авторитетные люди сказали, что это было ... Я не представляю", – рассказывает Медведев.

Также представитель штаба Порошенко сослался на мемуары бывшего французского президента Франсуа Олланда, который также участвовал в переговорах между Путиным и президентом Украины.

"Я прочитал в мемуарах Франсуа Олланда, бывшего французского президента. Это издательство "Фолио" выпустило в украинском переводе буквально несколько недель назад. И там единственное написано ... Там написано как раз без мата, как довольно жестко Порошенко отстаивал интересы Украины перед Путиным. Об этом написал Олланд в качестве свидетеля. Кто хочет убедиться, попробуйте купить эту книгу и посмотреть", - говорит Медведев.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 8 апреля вечером в Верховной Раде президент Петр Порошенко вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом провели закрытую встречу по итогам первого тура президентских выборов с депутатами парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

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