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Президент Еврокомиссии сделал заявление о сходстве Порошенко и Зеленского

понедельник, 29 апреля 2019, 18:32
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В Европейской комиссии не видят существенной разницы в вопросе противостояния России между президентом Украины Петром Порошенко и избранным на эту должность в ходе выборов Владимиром Зеленским.

Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер для польского издания Rzeczpospolita.

Он отметил, что и Порошенко и Зеленский придерживаются идентичных взглядов относительно деоккупации отдельных территорий Украины и сохранения санкционного режима против РФ.

"Я очень внимательно слушал заявление (Зеленского - ред.) и не нашел существенной разницы между ним и Порошенко, когда речь идет о России. То, что он хочет закончить войну на востоке Украины, Москве не помогает", - заявил высокопоставленный европейский чиновник.

Он отметил, что при новом украинском президенте уровень поддержки ЕС для страны снижен не будет.

"Ни одна другая страна за пределами Союза не получила от нас такой большой помощи", - отметил Юнкер.

Глава Еврокомиссии подчеркнул, что независимо от политических событий в Украине, руководству страны необходимо усиливать борьбу с коррупцией.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ЕС было опубликовано заявление, что прочная поддержка Украине на ее пути в проведении реформ и борьбе за территориальную целостность после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, ослаблена не будет. Заявление было подписано главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском.

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