Хунта все изобретательнее: в сети смеются над словами советника Путина о планах Зеленского

Советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев в своем блоге для пропагандистских СМИ написал, что новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский при сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом намеревается "заселить Донбасс евреями" после его деоккупации.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Советник Кремля считает, что "ставка США на Зеленского" связана с креном Белого дома "в сторону крайне правых сил в Израиле". По его мнению, не исключен "массовый переезд на зачищенные от русского населения земли Донбасса уставших от постоянной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной".

На текст Глазьева уже отреагировали в администрации Путина, в частности, спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказанное – лишь личная позиция советника.

"Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть некорректное высказывание советника Глазьева", — отметил Песков.

В то же время заявления Глазьева начали массово высмеивать и российские и украинские блогеры. В частности, к тренду присоединился и лидер российской оппозиции и глава "Фонда по борьбе с коррупцией" в РФ Алексей Навальный.

Как сообщал "Апостроф", ранее первый президент Украины порекомендовал Владимиру Зеленскому принять решение на высшем уровне о диалоге с Россией по Донбассу, однако не объявлять сразу о повестке этого диалога.