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Лавров предлагал водку: министр раскрыл неожиданные подробности переговоров в Минске

пятница, 24 мая 2019, 21:59
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который объявил о решении уйти в отставку, рассказал о том, как глава российского МИД Сергей Лавров во время переговоров в Минске в 2015 году предлагал ему выпить с ним водки.

Об этом он рассказал на телеканале СТБ.

"Когда все начиналось, Лавров меня и моих немецкого и французского коллегу повел в отдельную комнату, заказал бутылку какой-то… это было что-то такое - "Беловежская", и начал говорить: "Давайте начнем переговоры с тем, что выпьем", - рассказал Климкин.

По словам Климкина, Лавров всем своим видом хотел показать, что от него в переговорном процессе ничего не зависит.

"На меня так смотрит Лоран Фабиус, французский министр и говорит: можно пить? Я говорю, ну как-то так, ну нальем, поскольку сейчас переговоры… Немецкий министр Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас федеральный президент, тоже на меня смотрит с другого угла: можно это пить? Я ему киваю, ну там, соответственно. Но Лавров всем своим видом показывал, что я здесь не главный. Мы его начали сразу прессовать втроем - вот идите к Путину", - рассказал Климкин.

Напомним, в Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ на поддержку этих мер.

Как сообщал "Апостроф", Минские соглашения могут потерять свою силу в случае, если некоторым странам удастся снять с России санкции в Совете Европы.

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