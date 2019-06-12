На Западе описали кровожадную стратегию Путина

Кремль стремится вбить клин между США и Западной Европой, пытаясь заключить сделку с Вашингтоном в обход Украины и европейских союзников.

Об этом "Апострофу" рассказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

В то же время, он отметил, что принципиально достижение соглашения по Украине возможно.

"Но не может быть такого соглашения только между США и Россией, без привлечения Украины. Россия пытается вбить клин между США и Европой. Кремлю хотелось бы заключить сделку с Вашингтоном в обход Западной Европы и таким образом расколоть ее. Но, я думаю, госсекретарь США Майк Помпео будет контактировать с немецкими, британскими, польскими союзниками, чтобы убедить их вести переговоры с Кремлем с позиции силы и добиться того, чтобы Кремль уважал суверенитет Украины. В противном случае Россия будет делать то, что всегда, - использовать обман и дезинформацию, будет продолжать наползать на Украину или другую страну в черноморском регионе. Посмотрите на Венесуэлу. Это ведь часть привычной российской стратегии – создавать эквивалентные проблемы в разных местах. Россия использует Венесуэлу, чтобы отвлечь Запад, в частности США, от незаконных действий на территории Украины", – говорит Ходжес.

По словам генерала, никаких переговоров с Россией не может быть, пока Кремль не освободит захваченных в плен украинских моряков, выполнив распоряжение Международного трибунала ООН.

"Россия – нарушитель международного права - это то, что каждая страна должна говорить каждый день. Россия использует силу и делает все, что захочет. Российские войска атаковали украинские корабли в украинских водах, ибо никто в мире не признал аннексию Крыма. Я не представляю, как у кого-то может складываться хорошее представление о России, если она так себя ведет. Президент Рональд Рейган, когда вел переговоры с Советским Союзом, сказал – имея дело с Россией, доверяй, но проверяй. И это ключевое правило", – резюмировал генерал.

Подробнее читайте в интервью "Апострофа" с Беном Ходжесом: Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы.