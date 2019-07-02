"Народный фронт" призвал Раду обратиться к союзникам по решению ПАСЕ: заявление партии

Фракция "Народный фронт" требует немедленно рассмотреть ситуацию с возвратом РФ в ПАСЕ и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов с призывом осудить этот позорный шаг, аналогичные шаги должен сделать МИД Украины.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Решение о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является позорным. "Народный фронт" требует на внеочередном заседании рассмотреть вопрос ПАСЕ и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов, чтобы осудить этот позорный шаг. Аналогичные шаги должен сделать МИД Украины ... Напомню, что этот парламент 2 октября 2018 принял постановление и осудил попытки возвращения России. Верховная Рада отметила, что в случае согласия на этот шантаж, украинский парламент может "полностью пересмотреть свое сотрудничество с ПАСЕ", - подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что Украина не вернется к советскому прошлому, а украинское общество уже показывало, что умеет бороться за свою свободу.

"Кремлевская революция в Украине не пройдет! Сколько бы телеканалов или судов не было куплено, Украина в советское стойло не вернется. Нас пытаются вернуть машиной времени в прошлое. Когда однажды уже наплевали на Конституцию, то же имеем сейчас - безосновательные досрочные выборы и странное решения Конституционного Суда. Это уже когда-то было и плохо закончилось", - напомнил Бурбаки.

Он также отметил, что важно провести парламентские выборы честно и прозрачно. Так, как состоялись президентские.

"В этом наша правда. Хотелось бы, чтобы украинский избиратель наконец выбирал не за обещания, а за реальные результаты", - резюмировал руководитель фракции.