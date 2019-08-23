Зеленский получил королевское поздравление с Днем Независимости: кто еще написал

Президент Украины Владимир Зеленский уже начал получать от мировых лидеров поздравления с 28-й годовщиной Независимости.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 2019: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

В частности, свои поздравления прислали президент США Дональд Трамп, королева Великобритании Елизавета Вторая и президент Франции Эммануэль Макрон.

Трамп отметил, что поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути перемен", – отметил в своем поздравлении президент США.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника – вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", – говорится в тексте поздравления от королевы Великобритании Елизаветы 2.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем поздравлении также отметил, что Франция остается вместе с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на скорейшее достижение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией", – отметил президент Франции.

Кроме того, сообщается, что поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ведущие британские политики поздравили украинцев с 28-й годовщиной Независимости Украины.