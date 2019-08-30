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Зеленский обсудил с Макроном и Эрдоганом важные вопросы

пятница, 30 августа 2019, 14:01
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В четверг и в пятницу, 29 и 30 августа, президент Владимир Зеленский провел два важных телефонных разговора с президентом Эммануэлем Макроном и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщается на сайте президента.

В частности, во время разговора с Макроном, Зеленский выразил обеспокоенность по вопросу возвращения России в G7.

"Глава государства приветствовал позицию участников саммита о невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году", - говорится в сообщении.

Также Макрон "подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время".

Что касается телефонной беседы с Эрдоганом, то в ходе нее Зеленский обсудил проведение Стратегического совета высокого уровня, который должен пройти в Киеве до конца 2019 года.

Подробнее о внешней политике Зеленского, читайте в материале "Апострофа": Мир или хаос: семь важных пунктов внешней политики Зеленского.

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