У Путина сделали угрожающее заявление о переговорах по Донбассу

В Кремле ожидают, что украинские представители внесут ясность относительно позиции властей по "формуле Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом уведомил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

Он также указал на противоречивые сведения о планахукраинских властей на процесс урегулирования на Донбассе.

"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее… Все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств. Мы именно этого и ожидаем", - заметил Песков.

Представитель президента страны-агрессора пригрозил, что если Киев окончательно откажется от принятия "формулы Штайнмайера", то российская сторона самостоятельно "продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей". Отказ Киева от подписания "формулы", по словам Пескова, "существенно затормозит весь процесс".

Ранее "Апостроф" опубликовал материал - "Принуждение по Штайнмайеру: что будет, если Украина пойдет на уступки по Донбассу", в котором были исследованы все "подводные камни" процесса урегулирования по указанной "формуле".