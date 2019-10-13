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Украина получила важную победу в Европе: появились подробности

воскресенье, 13 октября 2019, 17:41
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Парламентская ассамблея НАТО отклонила спорный доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".

Как отмечается, общий тон доклада был направлен на смягчение санкционного давления и в нем содержались предложения точечных ослаблений санкций, что могло в дальнейшем послужить для улучшения дипломатических позиций государств-агрессоров, таких как Россия.

"Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции должны иметь накопительный эффект, они обязательно сыграют свою роль по изменению режима [президента России Владимира] Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса Украине", – заявил во время своего выступления на заседании ПА НАТО глава украинской делегации нардеп от фракции "Слуга народа" Егор Чернев.

Отметим, заседание ПА НАТО проходит в Лондоне. В нем участвуют члены национальных парламентов 29 стран НАТО, а также стран-партнеров.

Подробнее о санкционном давлении на государство-агрессор читайте в материале "Апострофа": Санкции против России: перспективы, успехи и пробелы.

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