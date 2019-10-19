RU  UA  EN

суббота, 19 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 октября

11:17
Новый чайник и два охранника: в России рассказали, что Лобода требует на гастролях
10:27
Людей накрыла 5-метровая волна: новые данные о жертвах и подробности прорыва дамбы в России
10:11
Справиться не получается: MONATIK откровенно рассказал о своих зависимостях
10:10
Под Киевом нашли убитой мать, загадочно пропавшую по дороге в детсад: фото
08:32
Годовщина ДТП на Сумской: названы последние данные про Зайцеву, Дронова и потерпевших
08:04
Убитый в Киеве иностранец оказался танцором и внуком известного музыканта: фото
07:00
Сочная и ароматная морковь "по-корейски": простой рецепт для приготовления дома
06:30
Гороскоп на 19 октября: Стрельцам нельзя себя жалеть, а Близнецы не должны врать
06:20
Потеплеет до +24 градусов: синоптики дали сказочный прогноз на субботу
04:36
В Египте обнаружили древние саркофаги с цветными рисунками: фото уникальных находок
03:34
Ходячие мертвецы "русского мира": в сети показали фото памятника на оккупированном Донбассе
02:29
Стивену Кингу понравится: сети повеселили фото торжественного открытия "аллеи" в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сети разгневало тайное подписание Украиной соглашения по "формуле Штайнмайера": документ

суббота, 19 октября 2019, 11:20
переглянути новину українською

Украина согласилась на рассмотрение так называемой "формулы Штайнмайера" по разрешению конфликта на Донбассе еще в июле 2019 года в ходе консультаций на уровне дипломатических советников лидеров стран "нормандского формата".

Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении журналистов.

Издание опубликовало письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме. Документ датирован 16 июля 2019 года.

"Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции", — говорится в письме Богдана.

В документе отмечается, что стороны обязуются подготовить правовые рамки относительно "особого статуса Донбасса", включая формулу Штайнмайера.

"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. „особый статус“ (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы", — говорится в приложении к письму.

В сети некоторые пользователи восприняли такие дипломатические шаги, предпринятые без предварительного обсуждения в обществе, как очередную "зраду".

Напомним, подробнее о так называемой "формуле" читайте в интервью "Апострофа" с украинским дипломатом Александром Левченко: Формула Штайнмайера - инструмент мирного плана, а военная реинтеграция Донбасса будет катастрофой.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Формула Украины: почему мирный план лучше импровизации

Мы сломаем все: зачем украинская делегация устроила демарш в ПАСЕ

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: