Сети разгневало тайное подписание Украиной соглашения по "формуле Штайнмайера": документ

Украина согласилась на рассмотрение так называемой "формулы Штайнмайера" по разрешению конфликта на Донбассе еще в июле 2019 года в ходе консультаций на уровне дипломатических советников лидеров стран "нормандского формата".

Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении журналистов.

Издание опубликовало письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме. Документ датирован 16 июля 2019 года.

"Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции", — говорится в письме Богдана.

В документе отмечается, что стороны обязуются подготовить правовые рамки относительно "особого статуса Донбасса", включая формулу Штайнмайера.

"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. „особый статус“ (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы", — говорится в приложении к письму.

В сети некоторые пользователи восприняли такие дипломатические шаги, предпринятые без предварительного обсуждения в обществе, как очередную "зраду".

Напомним, подробнее о так называемой "формуле" читайте в интервью "Апострофа" с украинским дипломатом Александром Левченко: Формула Штайнмайера - инструмент мирного плана, а военная реинтеграция Донбасса будет катастрофой.