На Западе назвали главную кремлевскую угрозу для Украины

Россия не готова идти на компромисс в вопросах Донбасса и Крыма и сейчас шаги украинских властей к компромиссу могут остаться без ответа.

Об этом заявила доктор политических наук Университета Мангейма Сьюзан Стюарт в интервью "Апострофу".

Она отметила, что из-за действий украинских властей, которые рассчитывают на договоренность по урегулированию на Донбассе, Кремль может получить политический контроль над Украиной.

"Кремль хочет создать ситуацию, когда сможет влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины в целом через подконтрольную Москве автономию региона и его лидеров. Это поможет Москве удержать Украину от вступления в НАТО или ЕС… Не вижу потенциала для компромисса между тем, что хочет Москва, и украинскими интересами. Не вижу, в чем Россия готова идти на компромисс", - заметила она.

По мнению доктора политических наук, такое положение вещей абсолютно устраивает российские власти, поскольку их агрессия в Украине может не только остаться безнаказанной, а еще и принесет дивиденды в виде контроля над страной.

"Российская сторона неподвижно уперлась в свои позиции, а другая сторона готова двигаться или должна двигаться. Это не компромисс. Это просто односторонний ход", - подчеркнула эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МИД России сделали абсурдное заявление о выгодах Украины, которые будут в случае, если правительство официально признает аннексированный Крым российским.