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Появилась реакция властей на явившегося в Золотое депутата Госдумы РФ

понедельник, 04 ноября 2019, 18:48
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В Министерстве иностранных дел Украины считают провокацией визит депутата Государственной думы России, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в Золотое Луганской области, где недавно были разведены силы сторон конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что такого рода визит российского политика на неподконтрольную правительством украинскую территорию является "нарушением всех норм". Он подчеркнул, что МИД подготовит официальную реакцию на эту ситуацию.

"Визит депутата парламента России - это нарушение всех норм. Это наша территория, на которую он приехал без разрешения", - сказал он.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заметила, что готовит запрос относительно визита Журавлева в Золотое в СБУ.

"Что это такое происходит, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашних позициях нашей армии? Где СММ ОБСЕ Где реакция МИД на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там, не скрываясь гуляли россияне?", - отметила нардеп.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что Россия с помощью своих провокаций на Донбассе пытается оттянуть встречу в Нормандском формате.

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