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Все боятся: в США возникла серьезная проблема с поиском преемника Волкера

пятница, 08 ноября 2019, 15:57
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США ликвидируют должность спецпредставителя по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Полномочия спецпредставителя предполагается передать другим чиновникам, которые специализируются на украинском направлении.

Издание пише, что отмена должности является следствием процесса импичмента Дональда Трампа и оставит заметный след в политике США относительно Украины.

По словам американских чиновников, главной причиной отмены является то, что администрации будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине. Причастные к этой должности чиновники либо столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепа, либо их карьера пострадала и была полностью уничтожена.

"Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которо не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах", - сказал бывший чиновник США.

Ранее появилась информация, что новым специальным представителем Госдепартамента США в Украине может стать Майкл Костив.

Как сообщал "Апостроф", стали известны детали показаний Курта Волкера, которые он дал в Конгрессе США по поводу встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

По материалам "Эспресо"

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