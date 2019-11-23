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Известный режиссер описал украинскую миссию Путина

суббота, 23 ноября 2019, 05:32
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Известный российский режиссер-кинодокументалист Виталий Манский, родившийся во Львове, считает Украину ключевым элементом в плане президента России Владимира Путина по восстановлению империи.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Українська правда”.

Манский отметил, что Путин открыто называет распад Советского Союза крупнейшей геополитической трагедией ХХ века и ставит перед собой задачу восстановить российскую империю.

Украина для него – определяющая страна. Ну не с Абхазией же восстанавливать империю!”, - сказал режиссер.

Кинодокументалист уверен, что с целью установления контроля над Украиной Путин посредством хитрости и экономического давления “снес” третьего президента Украины Виктора Ющенко после его первого срока и “посадил” в президентской кресло Виктора Януковича.

"Когда прошел первый Майдан и пришел Ющенко, через хитрости и экономическое давление Ющенко был снесен после первого же срока. И они все-таки посадили Януковича, который, совершенно очевидно, был ориентирован на Москву. Им казалось: "Не вопрос, ну да, бывают какие-то срывы, но мы сейчас все восстановим". Потеря Украины – такой глобальный надлом стройного плана Путина", - сказал режиссер.

Манский считает, что идеологическая машина Путина откровенно и открыто позиционирует Украину частью России: снимает фильмы о киевском князе Владимире, установила ему памятник возле Кремля.

"Но и во время Третьего рейха руководитель Германии тоже был весьма откровенен в своих устремлениях. И аннексия Австрии была его победой, после которой он и позволил себе начать то, что привело к его концу и фактически к катастрофе всей Германии", - отметил режиссер.

Ранее “Апостроф” сообщал о планах правительства РФ упростить предоставление российского гражданства украинцам как “носителям русского языка”.

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