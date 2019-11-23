Я люблю украинцев: Трамп сделал новое заявление о помощи Киеву

В пятницу, 22 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что "любит украинцев", однако, оказывая стране помощь, хочет быть уверенным, что она будет использована по назначению.

Об этом он заявил в эфире канала "Fox News".

Также глава Белого дома отметил, что будет призывать Киев и в дальнейшем бороться с коррупцией и "не видит в этом ничего зазорного".

"Я люблю украинский народ… Нужно убедиться, что деньги будут израсходованы нужным образом", - сказал он.

Трамп отметил, что общий уровень коррупции в Украине, подтолкнул его поручить своему адвокату Руди Джулиани курировать в Белом доме вопросы, связанные со страной.

Американский президент также добавил, что Джулиани - "возможно, лучший борец против преступности за последние 50 лет", и поэтому является идеальным кандидатом для роли куратора по Украине.

Также Трамп отметил, что курс Украины на европейскую интеграцию принес Европе больше пользы, чем США, и поэтому именно европейские партнеры должны активно помогать стране.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывшая топ-чиновница Белого дома Фиона Хилл призвала американских политиков "прекратить лгать" об Украине и ее якобы вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

До этого Дональд Трамп заявил, что заблокировал выдачу Украине военной помощи из оборонного бюджета США из-за высокого уровня коррупции.