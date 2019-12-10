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"Минск" невозможен: политолог дал интересный прогноз по развитию событий на Донбассе

вторник, 10 декабря 2019, 16:29
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До новой встречи в "нормандском формате" из всех пунктов Минских соглашений можно добиться только прекращения огня и освобождения заложников.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, ошибкой прежней власти в Украине было то, что она твердо не заявила, что Минские соглашения – это договор о невозможном, потому что Россия не выводит войска и вооружения с Донбасса. Поэтому, считает Пионтковский, за четыре месяца до новой встречи в "нормандском формате" можно только добиться прекращения огня, освободить заложников и твердо заявить позицию о том, что ОРДЛО — это оккупированная территория.

"Политически эти четыре месяца украинское общество должно использовать для того, чтобы к этой встрече придти с твердым заявлением: "Ни с каким вашим ОРДЛО объединяться мы не будем. Это оккупированная вами территория, мы не можем ее вернуть силой, поскольку мы не можем воевать с ядерной супердержавой. Но, рано или поздно, территория к нам вернется. Но никаких объединений мы не приемлем", - высказал свое мнение политолог.

Как считает эксперт, договариваться в данной ситуации можно только о прекращении огня и окончательном обмене пленными. Замороженный конфликт - наименее плохой из вариантов.

Пионтковский также упомянул о данных последнего опроса, который показывает, что за автономию Донбасса, то есть за воссоединение с ОРДЛО, голосует только 15%.

"Запрос украинского народа на мир – это прекращение гибели на границе. Этого и надо добиваться. И украинской власти надо честно сказать, что они прекрасно понимают путинский план, и подыгрывать ему не будут. А всех этих штайнмайеров нужно выбрасывать к чертовой матери", - считает российский политолог.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Украинцам надо бороться за Зеленского, но он окружен тремя предателями - Андрей Пионтковский

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