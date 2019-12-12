Россия отомстила Германии за скандал вокруг кровавых разборок в Берлине

В России приняли решение объявить персонами нон-грата двух сотрудников немецкого посольства, они будут вынуждены покинуть страну в течение 7 дней в ответ на высылку двух российских дипломатов из Германии.

Об этом сообщается на канале "Подъем" в Telegram.

Российские чиновники отмечают, что высылка дипломатов Германии – это "зеркальная мера" на действия немецких властей, которые были названы "безосновательными и недружественными".

Следует отметить, что ранее из Германии выслали двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием генеральной прокуратурой страны убийства гражданина Грузии - чеченского командира Зелимхана Хангошвили в августе. Также немецкие прокуроры заявили о задержании подозреваемого – 49-летнего россиянина и отметили, что отдельные сотрудники посольства РФ, которые были аккредитованы как дипломаты, работают на российскую разведку и мешали расследованию громкого убийства.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что преступником, который убил в Берлине известного борца за независимость Чечни Зелимхана Хангошвили, оказался российский криминальный авторитет Вадим Красиков, по мнению немецких следователей, его в данный момент покрывают власти РФ.