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Озвучена единственная реальная выгода Украины от военного положения

четверг, 27 декабря 2018, 20:41

Единственной реальной выгодой Украины от введения военного положения является резолюция ООН по Крыму.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"К сожалению, ответить России (на нападение на украинские корабли в Азовском море) кораблями, самолетами, вертолетами сразу и в необходимом количестве было проблематично, поэтому было принято решение о такой реакции", - заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В свою очередь аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич заявил, что сложно назвать дивиденды, которые получила Украина в результате введения военного положения.

"Кроме того, что к Украине вновь вернули внимание на внешнеполитическом поле, с трудом можно назвать какие-то другие политические дивиденды", - добавляет Тышкевич.

Автор статьи отмечает, что вероятно главной выгодой для Украины является новая резолюция ООН по Крыму, которую украинский постпред Владимир Ельченко назвал "сверхжесткой".

"Я очень надеюсь, что прошли определенные переговоры и консультации не для прессы", - подчеркнул Тышкевич.

Подробности о результатах военного положения читайте в материале "Апострофа": Итоги военного положения: остаемся с угрозой и сомнительными победами.

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