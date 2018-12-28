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Порошенко подарил квартиры семьям украинских военнопленных

пятница, 28 декабря 2018, 09:13

Президент Петр Порошенко подал в Единый госреестр деклараций сведения о двух квартирах, которые 27 декабря, как физическое лицо, приобрел в Кропивницком.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе президента.

В разделе о существенных изменениях имущественного состояния появились сообщения о том, что Порошенко купил две квартиры, на что потратил 2 287 166 гривень.

В тот же день Порошенко подарил эти квартиры семьям двух военнослужащих, Сергея Глондара и Александра Коринькова. Старшина Глондар и младший сержант Кориньков попали в плен в 2015 году во время боев за Дебальцево. Уже почти четыре года их не удается вызволить из плена, несмотря на все усилия.

В сентябре этого года, находясь в Кропивницком, президент посетил 3-й отдельный полк Сил специального назначения Вооруженных Сил Украины имени князя Святослава Храброго. Герой Украины Александр Трепак рассказал ему о сложных жилищных условиях семей двух пленных военнослужащих, а Порошенко пообещал решить эту проблему.

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