Месть Порошенко: на Западе указали на масштабный план Кремля вернуть себе Украину

Усилия Кремля сорвать перевыборы президента Украины - это план президента России Владимира Путина, чтобы вернуть ее в РФ.

Об этом сообщает издание Politico.

"С приближением даты президентских выборов 31 марта, Россия увеличила свои усилия, чтобы повлиять на предвыборную гонку. Недавний отчет разведывательных служб США показал, что Кремль стремится применить "целый ряд инструментов", чтобы "воспользоваться хрупким состоянием экономики Киева, широкой коррупцией, кибер-уязвимостью и общественным недовольством", - говорится в сообщении.

Цель Кремля сорвать перевыборы президента Украины и привести к власти менее антироссийское правительство. По мнению иностранных дипломатов, кандидатура Порошенко сейчас - единственный шанс удержать Украину, чтобы она снова не оказалась в орбите влияния России.

Также отмечают, что не стоит недооценивать глубокое стремление Путина восстановить влияние над Украиной. Для президента РФ не так уж и важно, кто именно победит на выборах, только бы не Порошенко.

"Победа одного из двух других лидирующих кандидатов - политически неискушенного комика Владимира Зеленского и левого политического ветерана Юлии Тимошенко, чья политика может разорвать отношения Украины с Международным валютным фондом - вероятно, дестабилизирует страну и создаст Путину условия для большего воздействия", - говорится в сообщении.

Главным мотивом Путина является не столько избрания дружественного к Кремлю президента, а чтобы дать понять любому будущему украинскому президенту, что отказ идти на уступки Кремлю приведет к политическому краху. Причины Кремля, направленные на срыв кампании Порошенко, также глубоко личные.

"Придя к власти пять лет назад, Порошенко представился как прагматичный кандидат, который борется за мир. Через свой бизнес и богатство, он также имел репутацию прагматичного политического политика, который был готов к заключению соглашений. Путин, вероятно, думал, что бизнес-интересы Порошенко в России - оставлены - заставят его пойти на компромисс", - пишет издание.

Столкнувшись с этим свидетельством российского вмешательства, Порошенко, которого очень критиковали, начинает выглядеть стратегически безопасной альтернативой для многих западных наблюдателей. Зато, украинский президент был большим противником: Порошенко использовал свои дипломатические способности для привлечения широкой поддержки на Западе для введения серьезных экономических санкций против России.

"На родине Порошенко уменьшил культурное влияние России, запретив российские телевизионные станции и социальные медиа-платформы, а также способствуя использованию украинского языка в СМИ и школах. Он также успешно лоббировал создание независимого украинского Православной Церкви - религиозного раскола, который нанес серьезный удар по историческим претензиям Москвы в Киев, и будет стоить русской церкви миллиона долларов в церковной собственности, а также резко подорвет ее мягкое воздействие в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме этого украинскому лидеру удалось также убедить Соединенные Штаты обеспечить Украину летальным оборонительными вооружениями и восстановить украинскую промышленность по вооружениям и создать украинские вооруженные силы.

"Все это раздражает Путина, который ожидал, что Украина засыхает под влиянием агрессии и дестабилизации со стороны России, и ему невыносима мысль о том, что Порошенко может выиграть еще один срок", - отметили в СМИ.

С начала избирательного сезона Россия развернула сотни миллионов долларов для влияния и нарушения хода выборов в Украине, по оценке Службы безопасности Украины, СБУ.

Кремль стремился обострить политическую атмосферу, способствуя межэтнической и межконфессиональной конфликта, и обрисовав Порошенко как беспомощного лидера, который не в состоянии поддерживать порядок.

Она также активизировала свои кибератаки против украинских чиновников и Центральной избирательной совета страны, которой она наносит удар на ежедневной, иногда почасовой основе, а также свою кампанию дезинформации в социальных медиа.

"Информация о документах из неизвестного источника, опубликованные в прошлом месяце украинским антикоррупционным контроллером, который финансировался Западом, заявил о злоупотреблениях Порошенко, также открывает возможность того, что данные могут быть подвергнуты фальсификации российскими или дружественными российских актерами", - написали в издании.

Кремль также заложил основу для этой кампании против Порошенко, расширяя возможности дружественных к Кремлю бизнесменов и политиков их выгодные сделки и доступ к рынку.

"Есть множество примеров. Ведущий украинский пророссийский политик Виктор Медведчук, чья дочь - крестница Путина и чья жена недавно оказалась мажоритарным владельцем компании, которая в прошлом году выиграла тендер на использование подоходного российского нефтяного месторождения - влияет на несколько телевизионных новостных станций. Тарас Козак, депутат и влиятельный импортер российского дизельного топлива, который также является совладельцем российского производителя оружия, прибрал к рукам популярный 112 канал. Олигарх Дмитрий Фирташ, который сделал миллиарды как российский посредник по торговле газом в начале 2000-х годов владеет телеканалом "Интер" - который видел постоянный поток критики Порошенко при приближении выборов", - говорится в сообщении.

Масштабы российского вмешательства в украинскую политику могут выглядеть маловероятными - но это не так. Столкнувшись с этим, Порошенко, которого очень критиковали, начинает выглядеть стратегически безопасной альтернативой для многих западных наблюдателей.

"Конечно, его президентство имеет смешанные оценки. Несмотря на некоторый экономический рост, для большинства украинский, чья средняя заработная плата в декабре составила 390 долларов, ситуация не улучшается. И хотя он контролирует подавления коррупции, критики обвиняют его в медленном темпе реформ, в частности, когда речь идет об уголовном правосудии", - написали в СМИ.

Если говорить об альтернативе, то его соперники, скорее всего, ослабят связи Украины с Западом или поспособствуют неопределенности, уничтожая последние достижения. Западные политические деятели поняли, что в их интересах принять его достижения и закрыть глаза на его неудачи. К такому же выводу приходят и патриотические либералы Украины.

"Ярослав Грицак, один из самых известных общественных интеллектуалов Украины, недавно заявил: Главное решение для либералов сегодня - поддержать Порошенко в первом туре или подождать до второго", - говорится в сообщении.

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