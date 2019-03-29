Стало известно о причастности известного нардепа к хищениям на сотни миллионов: фото и видео

Журналисты программы "Схемы" провели расследование, в котором говорится, что близкий друг президента Петра Порошенко, народный депутат Игорь Кононенко имеет отношение к масштабным аферам в энергетике.

В расследовании говорится, что за время президентства Порошенко интерес Игоря Кононенко в энергетике не материализовался в публичное приобретение активов.

"Однако непублично участники рынка называют Кононенко куратором президента за топливно-энергетическим комплексом страны", - говорится в программе.

Также журналисты предоставили телефонные переговоры фигурантов расследования, которые касаются получения незаконных прибылей от энергокомпаний.

В частности, журналисты обнародовали аудиозаписи телефонных разговоров экс-председателя правления ЧАО ХК Энергосети Дмитрия Крючкова с Кононенко, бизнесменами братьями Григорием и Игорь Суркисами, а также народным депутатом Игорем Котвицким и другими должностными лицами. По одной из них можно понять, что Порошенко был в курсе коррупционных схем.

Сам Кононенко заявил, что журналисты программы "Схемы" манипулируют мнением телезрителей и используют "грязные политические технологии" для интересов одного из кандидатов в президенты Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Служба безопасности Украины разоблачила механизм подкупа избирателей и влияния РФ на результаты будущего голосования на выборах президента Украины.