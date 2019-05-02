Лукашенко пытается сорвать аннексию: в России оценили громкие задержания в Беларуси

В России подчеркнули факты громких задержаний в Бераруси, отметив, что так президент страны Александр Лукашенко пытается избежать захвата страны РФ.

Об этом сообщает российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

"Из Беларуси изгнан ГБешный посол Бабич, по сведениям оппозиции пытавшийся организовать аншлюс (присоединение, союз - ред.) этой страны с Россией. Арестован заместитель госсекретаря республики, бывший начальник охраны Лукашенко, по информации из тех же источников готовивший покушение на своего шефа. Задержан также глава "Белтелекома". Официально за коррупцию, но называется и другая причина. По слухам он отдал под контроль России все каналы связи и контроль за трафиком. Почти одновременно между Лукашенко и Путиным на саммите в Китае произошел громкий скандал. Как пишут независимые белорусские сайты, Лукашенко якобы вышел из себя, распсиховался, швырнул стул и вместе с сыном Николаем покинул конгресс-центр, где встречался с Путиным, а затем досрочно вылетел из Китая в Минск", - написал Эйдман.

По его словам, очень похоже, что Лукашенко понял: "запахло жаренным и судорожно пытается сорвать ползучую аннексию".

"Еще прошлым летом я общался с рядом информированных белорусов, включая одного довольно высокопоставленного беглого силовика и на основе разговора с ними сделал вывод, что попытка аншлюса Беларуси в ближайшее время практически неизбежна. Причем реализовывать ее будут через ряд давно завербованных Кремлем белорусских руководителей и шантаж самого Лукашенко. Последние события четко вписываются в этот сценарий. Только Лука, конечно, не так прост, как хотелось бы Путину. Он намертво вцепился во власть и никому ее отдавать не собирается, несмотря на все козни и давление", - написал социолог.

Он также ранее опубликовал пост, который написал после встреч глав двух государств:

Как сообщал "Апостроф", недавнее обострение в отношениях России с Беларусью напрямую связано с желание Кремля окружить Украину и получить стратегическое преимущество в Восточной Европе.