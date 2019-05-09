RU   UA   EN  

четверг, 9 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 мая

04:42
Огромный астероид развернулся и мчится к Земле: в сети шутят над прогнозом катастрофы в 2019 году
03:29
Гопник и дети: появилось яркая "военная" фотожаба с главарем Крыма
02:38
Седокова ответила на критику хейтеров откровенным мокрым видео
02:28
Победнутые: фото военного парада в России шокировали украинского замминистра
01:33
Украинец погиб на популярном курорте на Карибах: фото и подробности трагедии
00:27
До Украины добрался фейк-страшилка о смерти ребенка от газировки: следы ведут в Россию
00:15
Аякс - Тоттенхэм Хотспур: видео голов

8 мая

23:55
"Тоттенхэм" в фантастическом матче вышел в финал Лиги чемпионов
23:50
Слишком несправедливо: в сети вспомнили трагически погибшего украинского ведущего
23:30
Опубликованы первые фото бюджетного iPhone от Apple
23:24
Бежавшая в Россию чиновница ДНР внезапно вернулась в Украину
22:42
Во Львове простились с погибшим на Донбассе морпехом: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гопник и дети: появилось яркая "военная" фотожаба с главарем Крыма

четверг, 09 мая 2019, 03:29
переглянути новину українською

В сети появилась яркая фотожаба с самопровозглашенным премьер-министром аннексированного Россией Крыма Сергеем Аксеновым.

Снимок с подписью опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25%‏ у себя на странице в Twitter.

В фотожабе высмеивается криминальное прошлое коллаборациониста Аксенова – известно, что в середине 90-х он промышлял бандитизмом в составе сразу двух банд и был известен под прозвищем "Гоблин". Его досье можно найти в милицейских базах того периода, там он указан как член крымской влиятельной организованной преступной группировки "Сейлем".

На снимке Аксенов якобы признается юной девушке в военной форме в участии в ОПГ, однако отмечает, что это были "партизанские отряды", по аналогии с группировками боевиков "Крымская самооборона".

"Крымская классика", - подписала фото блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее так называемый крымский премьер Сергей Аксенов признался, что захватом полуострова руководил лично президент России Владимир Путин.

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Жизнь после выборов: что должен сделать президент за первые 100 дней

На свалку истории или еще 5 лет коррупции: как украинцам выскочить из замкнутого круга

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: