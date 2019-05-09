Гопник и дети: появилось яркая "военная" фотожаба с главарем Крыма

В сети появилась яркая фотожаба с самопровозглашенным премьер-министром аннексированного Россией Крыма Сергеем Аксеновым.

Снимок с подписью опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25%‏ у себя на странице в Twitter.

В фотожабе высмеивается криминальное прошлое коллаборациониста Аксенова – известно, что в середине 90-х он промышлял бандитизмом в составе сразу двух банд и был известен под прозвищем "Гоблин". Его досье можно найти в милицейских базах того периода, там он указан как член крымской влиятельной организованной преступной группировки "Сейлем".

На снимке Аксенов якобы признается юной девушке в военной форме в участии в ОПГ, однако отмечает, что это были "партизанские отряды", по аналогии с группировками боевиков "Крымская самооборона".

"Крымская классика", - подписала фото блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее так называемый крымский премьер Сергей Аксенов признался, что захватом полуострова руководил лично президент России Владимир Путин.