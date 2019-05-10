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Бандитская метка для Зеленского: в России пояснили, чего ждать от Путина

пятница, 10 мая 2019, 16:43
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Президент России Владимир Путин будет пытаться "сломать" новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает издание "Народная правда", ссылаясь на слова российского социолога Игоря Эйдмана.

Он ответил на вопрос журналистов о принятии в состав РФ неподконтрольной Украине территории Донбасса.

"Это было бы очень невыгодное решение. Во-первых, это вызовет неизбежную волну новых санкций. Вот только смогли уговорить своих симпатизантов в европейских элитах лоббировать отмену санкций, а тут все по новой пойдет. Даже просто официальное признание Россией независимости этих "республик", как Абхазии и Южной Осетии, повлечет резко негативную реакцию Запада", - заявил социолог.

По его словам, также это множество новых расходов для РФ.

"Сейчас российские власти хитро говорят, что будут платить пенсии только тем донбассцам, которые живут в России, а всем остальным должна платить Украина. В случае официальной аннексии Донбасса, России придется самой платить пенсии всем его жителям. Поэтому, думаю, Путин пока не будет делать резких движений", - отметил Эйдман.

Как подчеркнул социолог, Путин считает себя матерым волком, а Зеленского - слабаком, которого можно сломать через колено, и будет пытаться прогнуть и унизить его.

"Сейчас Путин послал Зеленскому черную метку, мол, я могу тебе такое устроить. Это обычная бандитская практика. Но я не думаю, что у него получится сломать нового украинского президента. Шоу-бизнес - довольно жесткое дело, там зубастые люди работают. Зеленский, надеюсь, знает, как общаться с бандитами", - заявил Игорь Эйдман.

Как сообщал "Апостроф", экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что у Владимира Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс.

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