Бандитская метка для Зеленского: в России пояснили, чего ждать от Путина

Президент России Владимир Путин будет пытаться "сломать" новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает издание "Народная правда", ссылаясь на слова российского социолога Игоря Эйдмана.

Он ответил на вопрос журналистов о принятии в состав РФ неподконтрольной Украине территории Донбасса.

"Это было бы очень невыгодное решение. Во-первых, это вызовет неизбежную волну новых санкций. Вот только смогли уговорить своих симпатизантов в европейских элитах лоббировать отмену санкций, а тут все по новой пойдет. Даже просто официальное признание Россией независимости этих "республик", как Абхазии и Южной Осетии, повлечет резко негативную реакцию Запада", - заявил социолог.

По его словам, также это множество новых расходов для РФ.

"Сейчас российские власти хитро говорят, что будут платить пенсии только тем донбассцам, которые живут в России, а всем остальным должна платить Украина. В случае официальной аннексии Донбасса, России придется самой платить пенсии всем его жителям. Поэтому, думаю, Путин пока не будет делать резких движений", - отметил Эйдман.

Как подчеркнул социолог, Путин считает себя матерым волком, а Зеленского - слабаком, которого можно сломать через колено, и будет пытаться прогнуть и унизить его.

"Сейчас Путин послал Зеленскому черную метку, мол, я могу тебе такое устроить. Это обычная бандитская практика. Но я не думаю, что у него получится сломать нового украинского президента. Шоу-бизнес - довольно жесткое дело, там зубастые люди работают. Зеленский, надеюсь, знает, как общаться с бандитами", - заявил Игорь Эйдман.

Как сообщал "Апостроф", экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что у Владимира Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс.