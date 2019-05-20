Зеленский попросил украинцев обращаться к нему "по-простому"

Новый президент Украины Владимир Зеленский попросил граждан страны обращаться к нему только по имени.

Об этом сообщают на неофициальной странице Зеленского в Twitter, однако то же самое он заявил и во время шествия из парламента в Администрацию президента после инаугурации.

"Обращаюсь ко всем украинском и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто - Владимир", - заявил президент.

Пользователи сети на такую новость отреагировали по-разному - некоторые отнеслись к заявлению с сарказмом, другие не согласились, также есть и те, кто обрадовался.

Как сообщал "Апостроф", новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский представил свою электронную декларацию за 2018 год.