Попытка отправить правительство в отставку имеет политический характер - Бурбак

Попытка усилиями Верховной Рады отправить правительство в отставку носит сугубо политический характер.

Об этом во время общения с журналистами в кулуарах парламента сказал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Этот вопрос стал уже политическим. Во время выступления с трибуны многие депутаты критиковали правительство, чтобы получить рейтинги для победы на выборах. Но те же критиканы по пятницам стоят возле ложи правительства со своими обращениями", - отметил он.

Бурбак отметил, что за отставку премьер-министра не нашлось и 100 голосов, потому что депутаты понимают опасность создания вакуума власти.

"Это показательно, не набралось и 100 голосов. Депутаты понимают, что парламент практически распущен и они идут на выборы. Нельзя создать хаос, нельзя, чтобы исполнительная ветвь власти была обезглавлена и правительство не работал", - отметил руководитель фракции "Народный фронт".

Он подчеркнул, что правительству Гройсмана есть за что поблагодарить, в частности, за то, что за три года его работы страна продолжала осуществлять реформы.

"Хочу поблагодарить премьер-министру Владимиру Гройсману за то, что он три года продолжал тот курс реформ, который был начат в 2014 году правительством Арсения Яценюка. Мы все принимали необходимые законопроекты: по децентрализации власти и созданию ОТГ, созданию "Новой Украинской школы", выделению 5% ВВП на финансирование мероприятий по безопасности и национальной обороне, феноменальные объемы строительства дорог и многое-многое другое. Мы совместно - и депутаты, и правительство - делали все, чтобы Украина шла по пути реформ", - резюмировал руководитель фракции "Народный фронт".