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Бывший соратник Януковича собрался на выборы в Раду: видео

среда, 05 июня 2019, 17:55
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Бывший премьер-министр Автономной Республики Крым Анатолий Могилев, находившийся у власти при экс-президенте Викторе Януковиче, решил баллотироваться в Верховную Раду.

О своем решении скандальный политик заявил на странице в Facebook.

"Друзья, я принял решение участвовать во внеочередных парламентских выборах и возглавить список партии "Незалежність". Парламент должен избираться народом на честных выборах и работать в интересах народа. Мы хотим, чтобы те, кто позорно сдали Крым своим преступным бездействием ответили за это", – отметил он.

Отметим, что Могилев также возглавлял МВД Украины (с 11 марта 2010 года до 7 ноября 2011 года). В ноября 2011 года и до начала аннексии Крыма Россией он был главой Совмина АРК.

Украинские политики неоднократно обвиняли Могилева в том, что он помогал России захватить полуостров. Сам Могилев все обвинения опровергал, а в 2018 году признался, что перед оккупацией Крыма проводил встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Еврокомиссии предлагают продлить до 23 июня 2020 года санкции против России в связи с аннексией Крыма.

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